Стройка корпуса пермской школы дизайна ведётся на уровне четвёртого этажа Завершить объект должны в конце 2023 года Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

В Перми строительство второго корпуса школы дизайна «Точка» (бульвар Гагарина, 75а) ведётся на уровне четвёртого этажа. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин, который регулярно посещает стройку. Перед последним визитом он был здесь три недели назад.

Мэр констатирует, что подрядчик набрал хорошие темпы: идёт кирпичная кладка наружных стен и перегородок 2- и 3-го этажей, монтаж лестничных маршей, оконных и вентиляционных блоков, хотя первые сваи были забиты только в ноябре прошлого года.

Завершить строительство планируется до конца 2023 года.

В четырёхэтажном корпусе на 1050 человек появятся два спортивных зала, танцевально-гимнастический и актовый. На улице построят футбольное поле, тренажёрную площадку и площадки для игры в баскетбол и волейбол. В конце прошлого года депутаты гордумы добавили школу дизайна в перечень образовательных объектов, на которые выделят деньги для закупки средств обучения и инвентаря до конца текущего года.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.