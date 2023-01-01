Алёна Бронникова Стройка корпуса пермской школы дизайна ведётся на уровне третьего этажа Завершить объект должны в конце 2023 года Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

В Перми строительство второго корпуса школы дизайна «Точка» (бульвар Гагарина, 75а) ведётся на уровне третьего этажа. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

«В ноябре были забиты первые сваи, а сейчас строительство ведется уже на уровне третьего этажа. Выполнен монтаж колонн каркаса первого, второго и третьего ярусов, завершается монтаж плит перекрытия третьего этажа. Параллельно идёт кладка наружных стен», — рассказал мэр.

Завершить строительство планируется до конца 2023 года. В четырёхэтажном корпусе на 1050 человек появятся два спортивных, танцевально-гимнастический и актовый залы. На улице построят футбольное поле, тренажёрную площадку и площадки для игры в баскетбол и волейбол. В конце прошлого года депутаты гордумы добавили школу дизайна в перечень образовательных объектов, на которые выделят деньги для закупки средств обучения и инвентаря до конца текущего года.









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