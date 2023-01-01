В Суксуне объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы округа Руководителя муниципалитета выберут в июне Поделиться Твитнуть

Суксун / фото: perevalnext.ru

Депутаты думы Суксунского городского округа Прикамья в четверг, 6 апреля, объявили конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы муниципалитета. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Документы от кандидатов будут приниматься с 18 апреля по 18 мая. А 29 мая свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание.

Затем из отобранных кандидатов депутаты сделают окончательный выбор. Голосование на внеочередном заседании думы состоится в начале июня.

Напомним, в середине прошлого месяца стало известно, что прежний глава округа Павел Третьяков написал заявление об уходе. Депутаты Суксунского ГО приняли отставку 23 марта.

Временно исполняющей полномочия главы округа назначена начальник финансового управления администрации Вера Бунакова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.