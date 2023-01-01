В Суксуне объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы округа
Руководителя муниципалитета выберут в июне
Депутаты думы Суксунского городского округа Прикамья в четверг, 6 апреля, объявили конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы муниципалитета. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
Документы от кандидатов будут приниматься с 18 апреля по 18 мая. А 29 мая свои программы развития территории кандидаты представят на конкурс-испытание.
Затем из отобранных кандидатов депутаты сделают окончательный выбор. Голосование на внеочередном заседании думы состоится в начале июня.
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