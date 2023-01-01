Кинотеатр «Синема Парк» в ТРЦ «Планета» начал показывать спектакли со всего мира В апреле зрители увидят оперу «Севильский цирюльник», балет «Лебединое озеро» и многое другое Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В кинотеатре «Синема Парк» в пермском торгово-развлекательном центре «Планета» теперь можно смотреть записи театральных постановок и музыкальных концертов со всего мира.

Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, в апреле зрители увидят оперу «Севильский цирюльник», балет «Лебединое озеро» и многое другое. Расписание сеансов доступно по ссылке.

«Синема Парк» расположен на 2 этаже ТРЦ «Планета». Это один из двух крупных кинотеатров сети в Перми с современным оборудованием, эксклюзивным дизайном, а также кинобаром самообслуживания, который позволяет гостям самостоятельно выбрать еду и напитки.

Ранее сообщалось, что в конце марта оборудование IMAX пермского кинотеатра «Кристалл» начали вывозить в ТРЦ «Планета», где «Синема Парк» готовился открыть новый кинозал.

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