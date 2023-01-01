Оборудование IMAX пермского кинотеатра «Кристалл» вывозят в ТРЦ «Планета» «Синема Парк» готовится открыть в торгово-развлекательном центре новый кинозал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Синема Парк» объявила о планах открыть новый кинозал в пермском ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов. Зал будет оснащён оборудованием IMAX, который начали перевозить в центр из закрывшегося кинотеатра «Кристалл». Об этом сообщает «В курсе.ру».

Известно, что зал в «Планете» откроется под другим брендом, так как канадская IMAX приостановила свою деятельности в России, присоединившись к санкциям. Концепция кинотеатра ещё разрабатывается.

Напомним, в феврале в Перми завершили свою работу сразу два кинотеатра компании «Синема Парк» — «Кристалл» на Комсомольском проспекте и «Синема Парк» в ТРК «Колизей».

Летом может закрыться и кинотеатр в ТРК «Столица».

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