Елена Синица Финансовые обязательства ПАО «Мотовилихинские заводы» возросли на миллиард рублей На конец 2022 года сумма чистых пассивов составила 21,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на конец 2022 года, сумма чистых пассивов ПАО «Мотовилихинские заводы» составила 21,3 млрд руб., сообщает «СПАРК-Интерфакс». Для сравнения: годом ранее чистые пассивы предприятия составляли 20,3 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Отметим, что с 2018 года ПАО в процедуре конкурсного производства. На тот момент, когда процедура только началась, задолженность предприятия достигала 17,6 млрд руб. Сейчас имущественный комплекс выставлен на торги.

Имущественный комплекс «Мотовилихи» пытались продать на торгах дважды. Сначала за 9,34 млрд руб., потом за 8,316 млрд руб. Но покупателей не нашлось.

В лоте № 1 на продажу выставлено имущество ПАО «Мотовилихинские заводы», находящееся в залоге у конкурсных кредиторов ООО «РТ-Капитал», ПАО «Промсвязьбанк» и ИП Щербаковой А.А.; иное имущество, в том числе имущественные права, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, не обременённые залогом; имущество, ограниченное в обороте; имущество, предназначенное для осуществления деятельности, связанной с выполнением работ по государственному оборонному заказу, обеспечением федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности Российской Федерации, а также объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ.









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