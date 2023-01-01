Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший министр строительства Пермского края может трудоустроиться в АФК «Система» В настоящее время идут переговоры Поделиться Твитнуть

Андрей Колмогоров

Константин Долгановский

Сразу несколько прикамских СМИ сообщили, что бывший министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров нашёл новую работу — в руководстве строительства межвузовского кампуса в Камской долине, с трудоустройством в АФК «Система», которая является концессионером в этом проекте.

Сам бывший министр эту информацию не подтверждает, но признаёт, что переговоры идут. Проект межвузовского кампуса Андрей Колмогоров охарактеризовал как «интересный».

Студенческий кампус в Пермском крае появится в правобережной части города на площади более 20 га. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м. Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минэке, по данным на февраль 2023 года, стоимость создания кампуса оценивается в 28,6 млрд руб. Из них 19,7 млрд составят средства капитального гранта (деньги федерального и регионального бюджетов, сумма федеральных средств уточняется). Внебюджетные источники (средства концессионера — собственные и привлечённые) — 8,9 млрд руб.

Андрей Колмогоров покинул должность министра в январе 2023 года. На смену ему пришёл Артём Габдрахманов.

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