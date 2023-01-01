Строительство студенческого кампуса в Перми начнут с возведения гостиницы Затем построят физкультурно-оздоровительный центр с бассейном Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков провёл рабочее совещание с руководителями девяти регионов-победителей второй волны отбора по созданию кампусов мирового уровня, в том числе и Пермского края.

Министр обсудил с губернаторами текущие статусы определения земельных участков и передачи их в собственность регионов, подписания концессионных соглашений, разработки проектной документации и определения целевого назначения объектов кампусов.

Как передаёт пресс-служба краевого правительства, докладывая о ходе реализации проекта в Перми, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о подписании концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию кампуса с ООО «Кампус Парма» (входит в состав холдинга АФК «Система»). «Сделали это первыми среди регионов-победителей конкурсного отбора. Вместе с коллегами ведём работу по формированию технического задания, на этой неделе работаем с представителями концессионера, который вскоре начнет проектирование всех объектов студенческого кампуса», — заявил глава Прикамья.

По словам Дмитрия Махонина, ввод объектов в эксплуатацию будет поэтапным: сначала планируется возведение гостиничного комплекса на 5 тыс. мест, затем физкультурно-оздоровительного центра с бассейном, конгресс-центра, учебно-лабораторных пространств.

Также губернатор отметил, что в Прикамье активно ведётся проработка концепции межвузовских лабораторий рабочими группами, в состав которых входят представители правительства края, вузов-бенефициаров и ключевых работодателей. К реализации образовательных программ и совместных проектов в рамках межвузовского кампуса присоединится Индийский технологический институт Бомбея — договоренности об этом были достигнуты в рамках недавней рабочей поездки в Индию.

Напомним, студенческий кампус в Пермском крае появится в правобережной части города на площади более 20 га. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что пермский межвузовский кампус должны ввести в эксплуатацию 31 декабря 2026 года.

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом минэке, по данным на февраль 2023 года, стоимость создания кампуса оценивается в 28,6 млрд руб. Из них 19,7 млрд составят средства капитального гранта (деньги федерального и регионального бюджетов, сумма федеральных средств уточняется). Внебюджетные источники (средства концессионера — собственные и привлечённые) — 8,9 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.