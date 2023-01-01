Алёна Бронникова С апреля запах канализации у Центрального рынка Перми ещё уменьшился Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» сообщили, что запах канализации на площади перед Центральным рынком Перми ещё уменьшился. В компании пояснили, что к началу апреля на главном разгрузочном коллекторе (ГРК) завершились капремонт стен шахты, замена фильтрующей загрузки в фильтрующем киоске, герметизация двух шахт. Всё это привело к тому, что неприятный запах сточных вод стал почти не слышен.

Однако, по словам специалистов, фильтры не помогут на 100% избавить от запаха, они лишь снижают его концентрацию. Решить проблему поможет только полная реконструкция ГРК. Соответствующий проект разрабатывается совместно с учёными ПНИПУ.

Ранее сообщалось, что в Перми на 90% справились с запахом канализации в районе Центрального рынка.

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