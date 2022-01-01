В районе Центрального рынка Перми пока не могут устранить неприятных запах канализации Для решения проблемы требуется масштабная реконструкция коллектора Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В районе Центрального рынка Перми компания «Новогор-Прикамье» продолжает работы на главном разгрузочном коллекторе, по которому сточные воды поступают на биологические очистные сооружения. Цель работ — устранить неприятный запах, на который уже не один год жалуются местные жители.

Как сообщили в пресс-службе пермской мэрии, к настоящему времени подрядчик капитально отремонтировал стены шахты, покрыл их антикоррозийным составом, заменил фильтрующую загрузку в фильтрующем киоске.

«Это позволило на 90 % исключить запах в районе площади Центрального рынка», — говорится в сообщении.

В ближайших планах — работы по устранению выявленных дефектов в функционировании самого фильтрующего киоска. Вместе с тем, технические специалисты «Новогор-Прикамье» отмечают, что даже идеальная работа фильтров хоть и снизит концентрацию неприятного запаха, но всё же не избавит от него полностью.

Поэтому компания планирует масштабную реконструкцию этого участка коллектора, чтобы полностью избавиться от выброса неприятных паров в воздух.

Для разработки проекта реконструкции привлечены учёные ПНИПУ.





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