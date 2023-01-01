Елена Синица В ходе спецоперации погиб уроженец Чернушинского округа Юрию Стяжкину был 51 год Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 51-летний житель Чернушинского округа Юрий Стяжкин. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на местную администрацию.

Юрий Стяжкин был мобилизован осенью прошлого года, скончался 25 марта. Прощание с ним состоялось 3 апреля. Он окончил Омское командно-инженерное военное училище, командовал танковой ремонтной ротой.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец села Аклуши Пермского края 23-летний Ильнар Рахмангулов.









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