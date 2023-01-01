Алёна Бронникова Концессионер «Кампус «Парма» посетил площадку будущего студгородка На совещании были обсуждены все параметры строительства Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В рамках рабочей поездки Пермь посетили представители концессионной компании ООО «Кампус «Парма», с которой краевые власти подписали соглашение о финансировании строительства студенческого городка международного уровня в Камской долине. В пресс-службе правительства Прикамья рассказали, что гости ознакомились с площадкой, где планируется реализовать масштабный проект.

Власти Пермского края обсудили с концессионером и застройщиком все необходимые для проведения работ параметры. Следующим этапом переговоров будет согласование задания для создания проекта.





Губернатор Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что благодаря строительству межвузовского кампуса студентов будут готовить по заказам ведущих пермских предприятий. Генеральный директор ООО «Системные концессии» Валерий Ерёмин, специализирующейся на реализации проектов ГЧП инвесткомпании, отметил, что все решения принимаются быстро, и поблагодарил краевое правительство и представителей пермских вузов за включённость и содействие.





В конце марта 2023 года стало известно, что строительство кампуса начнётся с возведения гостиницы на 5 тыс. мест. Затем построят физкультурно-оздоровительный центр с бассейном, конгресс-центр и лаборатории. Концепции межвузовских лабораторий прорабатывают рабочие группы. В них вошли представители краевой власти, вузов Перми и ключевых работодателей.





Пермский проект стал одним из победителей второй волны федерального конкурса на заключение концессии по строительству студенческих кампусов. Общая стоимость объекта, который разместится на площади 20 га, на начало 2023 года составляет 28,6 млрд руб., 19,7 млрд руб. будет выделено из федерального и регионального бюджетов. Концессионное соглашение было заключено 1 марта. Ввести в эксплуатацию студгородок в Перми должны 31 декабря 2026 года.

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