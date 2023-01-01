Алёна Бронникова В «Соликамскбумпроме» назначен новый советник президента компании Им стал бывший мэр Соликамска Алексей Федотов Поделиться Твитнуть

Алексей Федотов / фото: просоликамск.рф

На пост советника президента АО «Соликамскбумпром» в Пермском крае назначен бывший глава Соликамского городского округа Алексей Федотов. «Коммерсантъ-Прикамье» сообщает, что сегодня он отработал первый рабочий день.

Алексей Федотов работал на предприятии в должности директора по строительству и техперевооружению до 2016 года. Тогда же он возглавил Соликамск. В 2021-м устроился внештатным советником губернатора Дмитрия Махонина по развитию социальных объектов в городе. Затем, в январе прошлого года, стал руководителем проекта строительства ЖК «Любимов».

«Новый компаньон» писал о том, что в 2021 году Федотов претендовал на повторное назначение главой округа. По всем оценкам, у него были высокие шансы для назначения на эту должность.

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