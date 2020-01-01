Борис Михайлов журналист 11 друзей Соликамска Несмотря на наличие «объективного лидера», выбор будущего главы Соликамского городского округа пока не очевиден Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Федотов

из личного архива

Нынешняя зима в политической жизни Соликамска выдалась жаркой, и пик этого накала назначен на 16 февраля — выборы нового главы Соликамского городского округа. В этот день все 11 соискателей этой должности представят свои программы, конкурсная комиссия выберет из них двух фаворитов, а депутаты Соликамской городской думы проголосуют за одного из них. Сегодня идёт, по сути, настоящая «предвыборная кампания», в том числе в СМИ. Интрига закручивается. Но парадокс в том, что проходи в Соликамском округе прямые выборы, интриги этой могло и не быть: по всем показателям имя победителя было бы очевидно.

Справка

На конкурс по выбору главы Соликамского городского округа направили заявки действующий глава территории Алексей Федотов, бывший глава Соликамска, а ныне президент ООО «Стройменеджмент Холдинг» Сергей Девятков, специалист по закупкам Соликамского автодорожно-промышленного колледжа Илья Мальцев, депутат Александровской думы Дмитрий Мельчаков, вице-спикер думы округа Евгений Гааг, начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий» Евгений Самоуков, директор МКУП «Городское хозяйство» Евгений Краузе, замглавы администрации округа Вадим Черенков, начальник финансового управления горадминистрации Игорь Савинов, тренер-преподаватель школы самбо, директор ООО «Спорт Тур» Владислав Сидоров, старший менеджер баскетбольного клуба «Калий-Баскет», депутат Березниковской думы Алексей Пегушин.

В 2016 году город Соликамск возглавил Алексей Федотов. Будучи сосредоточенным более на хозяйственных вопросах, нежели политических, и имея взвешенную позицию по отношению ко всем без исключения предприятиям города, он вполне справился с конфликтными ситуациями, которые периодически возникали. По итогам пятилетней работы Федотов продемонстрировал не только способность эффективно строить объекты, управлять городом, но и нашел компромиссы со всеми участниками политических процессов в Соликамске.

В период с 2018 года, после объединения Соликамска и Соликамского района, между главой и депутатами городской думы выстроилось конструктивное взаимодействие, давшее неплохие результаты в реализации общих планов развития объединенной территории. Федотов сумел учесть интересы депутатов и избирателей всех 25 округов, выполнить их наказы, и даже решить ряд застарелых проблем. В копилку его достижений можно отнести газификацию более 1100 домовладений, которые ожидали газа более сорока лет, наконец-то в Соликамске появилась отличная автостанция, отремонтированы практически все дороги, восстановлено освещение улиц и дворов, заменены лифты в многоквартирных домах.

Объективные данные говорят о том, что Алексей Федотов успешно выполнял свою работу в качестве главы объединённой территории. Доходы бюджета Соликамского городского округа в 2020 году составили 4 млрд руб., что вдвое больше показателей по Соликамску в 2016 году. За последние годы порядка 3,5 млрд руб. инвестиций из бюджетов разных уровней удалось привлечь команде Федотова на развитие городского округа.

Открылась новая детская поликлиника на 200 мест, и благодаря поддержке губернатора Дмитрия Махонина принято решение о строительстве ещё одной. В территориях развивается система ФАПов. Обновили 80 дворов, обустроили 67 новых детских площадок, отремонтировали более 11 тыс. кв. м тротуаров. Больше внимания стало уделяться межпоселковым дорогам: за год на их содержание и ремонт выделяется 130-140 млн руб.

Открылись после масштабной реконструкции школа №13 и Центр детского творчества, начато строительство новой школы на Клестовке. Отремонтировали школы №1, №17, Тюлькинскую, Тохтуевскую, Половодовскую школы. Неудивительно, что уровень удовлетворённости жителей образованием в Соликамском округе превышает 75%.

Впрочем, сами по себе цифры и данные по типу «построено-отремонтировано» никого, может, и не впечатляют — подобным образом отчитываются о своей работе и другие территории. Гораздо интереснее, как оценивают работу Алексея Федотова сами жители Соликамского городского округа.

Незадолго до объявления даты выборов письма в поддержку Алексея Федотова на имя губернатора Прикамья направил целый ряд представителей промышленников и общественности Соликамска. Среди них — Совет директоров предприятий Соликамского городского округа, письмо подписали руководители восьми крупных предприятий. Почётные граждане Соликамска, в том числе такие известные люди как Геннадий Тушнолобов, Ростям Сабиров, Виктор Баранов, Наталья Тяглая, Раиса Иванова и другие. Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, директора учреждений образования, совет общественности округа, Соликамский совет ветеранов войны и труда, координационный совет профсоюзов, совет ТОС и другие. Все они отмечают эффективность и открытость администрации округа, ответственность и управленческие качества главы территории.

В ноябре 2020 и январе 2021 года агентство «СВОИ» провело опрос жителей с целью оценить политическую ситуацию в Соликамске. Так, более 80% жителей оценивают политическую обстановку в городе как спокойную, а улучшения в сферах городской жизни заметили 73,8% горожан, в частности 61,3 % опрошенных заметили улучшение состояния дорог, а 48,8 % отмечают благоустройство общественных территорий, 54,3% граждан оценивают работу Алексея Федотова «хорошо».

На примере Соликамска мы наблюдаем редкое на сегодняшний день явление — консолидацию граждан вокруг главы местной администрации. На общем фоне протестных настроений в ряде территорий округа, это единодушие впечатляет и заставляет задуматься. Соликамцы показывают, что жители, при всех плюсах и минусах, готовы не только критиковать, но и поддерживать власть, если видят реальные дела, которые вызывают одобрение большинства. И населению небезразлично кто будет управлять округом, свою позицию они высказывают открыто.

Интересно, но готовность людей голосовать за Алексея Федотова, конечно, при условии, если бы такую возможность предоставили избирателям, люди бы поддержали Федотова. Если в ноябре 2020 года за него отдали бы свои голоса 43,9% опрошенных, то уже к январю этот показатель подрос и составил 48,6%.

«Половина жителей оценивает работу Алексея Федотова хорошо и очень хорошо. Для сравнительно небольшого срока управления городским округом — это высокий показатель. Также следуют отметить, что Алексею Федотову удалось заслужить симпатии молодёжи до 30 лет. Есть уверенность, что если бы выборы были среди населения, то более 50% избирателей проголосовали бы сейчас за Алексея Федотова», — поясняет результаты опроса директор агентства «СВОИ» Александр Нода.

Ключевая фраза здесь — «если бы». После отмены прямых выборов мнение жителей территории, активной общественности и даже представителей крупных налогоплательщиков при определении фигур глав территорий имеет второстепенное значение. Определяющими же являются мотивы, глубоко скрытые в тиши кабинетов. Более детально об этих мотивах в Соликамске можно будет судить лишь 16 февраля, в ходе «непрямых» выборов главы округа.

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