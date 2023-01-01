В ходе спецоперации погиб военнослужащий ЧВК «Вагнер» из Нытвы Антона Наймушина похоронят 5 апреля Поделиться Твитнуть

Антон Наймушин / фото: vk.com/nytvago

В ходе СВО 5 марта на Украине погиб житель Нытвы Пермского края Антон Наймушин, об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа, выразив соболезнования родным и близким.

Отмечается, что Наймушин участвовал в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер».

Церемония прощания с военнослужащим состоится 5 апреля с 10.00 до 12.00 в спортивном зале нытвенской школы № 1 (ул. Чапаева, 22). В 11.30 пройдёт отпевание.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб уроженец Пермского края Роман Дурницын. У него остались жена и двое детей.

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