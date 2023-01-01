Максим Артамонов
В спецоперации на Украине погиб уроженец Пермского края Роман Дурницын
У него остались жена и двое детей
Во время боёв за населённый пункт Новобахмутовка погиб уроженец Кудымкара Роман Дурницын. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.
Роман Дурницын родился 31 декабря 1990 года в д. Сидорова Кудымкарского района Пермской области. После окончания школы в Ленинске поступил в Лицей № 2 Кудымкара, где получил профессию газоэлектросварщика.
С октября 2009-го по ноябрь 2010-го проходил срочную военную службу в Новосибирской области, механиком-водителем.
В сентябре 2022-го его мобилизовали для участия в спецоперации в звании младшего сержанта, а 25 марта этого года он погиб. У Романа остались жена и двое сыновей.
Похороны состоятся 4 апреля в селе Ленинск.
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