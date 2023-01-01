Елена Синица С 29 апреля из Перми запустят рейсы в Махачкалу Рейсы будет осуществлять авиакомпания Nordwind Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 апреля из Перми запустят рейсы в Махачкалу. Рейсы будет осуществлять авиакомпания Nordwind. Об этом рассказала пресс-секретарь авиаперевозчика.

«Позитивным событием станет открытие прямого рейса Пермь—Махачкала с 29 апреля и увеличение частоты перелётов Пермь—Владикавказ до двух раз в неделю, что предоставит пассажирам ещё больше возможностей для комфортного отдыха на Северном Кавказе», — прокомментировала пресс-секретарь авиаперевозчика Ольга Ваврищук.

Ранее мы писали, что федеральное агентство воздушного транспорта объявило о результатах отбора авиаперевозчиков в целях предоставления в 2023 году субсидий из федерального бюджета для организации региональных воздушных перевозок.

Так, авиакомпания «Икар» сможет получить субсидии на перелёты из Большого Савино в Мурманск, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Нижний Новгород и Калининград.

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