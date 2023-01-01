В 2023 году из Перми будут летать 15 субсидируемых бюджетом РФ авиарейсов Перечень утверждён Росавиацией Поделиться Твитнуть

ТАСС

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о результатах проведения отбора авиаперевозчиков в целях предоставления в 2023 году субсидий из федерального бюджета для организации региональных воздушных перевозок. Всего в отборе приняла участие 21 авиакомпания. В перечне субсидируемых рейсов — 15 из Перми.

Так, авиакомпания «Икар» сможет получить субсидии на перелёты из Большого Савино в Мурманск, Астрахань, Владикавказ, Волгоград и Нижний Новгород и Калининград.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет работать на субсидируемых маршрутах из Перми в Самару и Казань.

Авиакомпания «ЮТэйр» организует перелёты из Перми в Когалым, Сургут, Тюмень и Уфу.

Авиакомпания «Азимут» будет летать из Перми в Махачкалу и Минеральные Воды.

Авиакомпания «Сибирь» получит субсидии за рейс Пермь — Новосибирск.

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