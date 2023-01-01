Максим Артамонов
В Перми в бывшем трамвайном депо может появиться фудмолл
Здание было продано в конце марта
Здание бывшего трамвайного депо в м/р Разгуляй (ул. Пермская, 1) оборудуют под фудмолл. Об этом в соцсетях рассказала гендиректор «Труменс-Групп» Елена Денисова. Концепцию фудмолла разработает команда «Труменс-Групп» совместно с ООО «Альянс».
По словам Денисовой, там будет создано «новое красивое креативное, а главное — вкусное пространство в нашем любимом городе».
Какое время займёт реализация этого проекта, Денисова не уточнила.
В конце марта стало известно, что аукцион на право заключения договора аренды здания бывшего трамвайного депо выиграло ООО «Альянс», предложившее 6,9 млн руб. годовой аренды при начальной цене 4068 руб. Договор с победителем будет заключён на 25 лет.
Напомним, здание депо относится к объектам культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим по программе «Аренда за рубль», которая действует в Пермском крае с 2020 года, начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) была установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год.
Основным условием договора с ООО «Альянс» будет проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.