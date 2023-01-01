Максим Артамонов В Перми в бывшем трамвайном депо может появиться фудмолл Здание было продано в конце марта Поделиться Твитнуть

Трамвайное депо

Сергей Копышко

Администрация Перми

Здание бывшего трамвайного депо в м/р Разгуляй (ул. Пермская, 1) оборудуют под фудмолл. Об этом в соцсетях рассказала гендиректор «Труменс-Групп» Елена Денисова. Концепцию фудмолла разработает команда «Труменс-Групп» совместно с ООО «Альянс».

По словам Денисовой, там будет создано «новое красивое креативное, а главное — вкусное пространство в нашем любимом городе».

Какое время займёт реализация этого проекта, Денисова не уточнила.

Фудмолл — это относительно новый формат общепита, который объединяет несколько точек общественного питания под одной крышей. Обычно фудмолл занимает отдельное здание или несколько его этажей. Первый в России фудмолл был открыт в 2019 году в Москве, а в ноябре 2022-го появился второй фудмолл — Vokzal 1853. Он находится в здании Варшавского вокзала в Санкт-Петербурге.

В конце марта стало известно, что аукцион на право заключения договора аренды здания бывшего трамвайного депо выиграло ООО «Альянс», предложившее 6,9 млн руб. годовой аренды при начальной цене 4068 руб. Договор с победителем будет заключён на 25 лет.

Напомним, здание депо относится к объектам культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим по программе «Аренда за рубль», которая действует в Пермском крае с 2020 года, начальная цена аукциона (размер годовой арендной платы) была установлена в размере 1 руб. за 1 кв. м в год.

Основным условием договора с ООО «Альянс» будет проведение работ по сохранению, реставрации и приспособлению объекта для современного использования.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.