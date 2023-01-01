В Пермском крае с 3 апреля ожидается тёплая погода до +17 градусов
К концу недели немного похолодает
В Пермском крае в понедельник и вторник, 3 и 4 апреля, ожидается мощное потепление до +17 градусов. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Пермский гидрометцентр.
Кроме повышения температуры, по прогнозам, дни будут без осадков.
В понедельник столбики термометров в регионах края поднимутся до +11…+17 градусов, в Перми будет около +15.
Во вторник, после похолодания в ночные часы до -3…+2 градусов, днём вновь потеплеет до +10…+16.
С 6 апреля в регионе ожидается кратковременное похолодание.
По данным проекта «Метеоролог.и.я», апрель в целом в Прикамье ожидается теплее климатической нормы на 1,5-2,5 градуса, не исключены новые температурные рекорды.
Ранее сообщалось, что в выходные, 1 и 2 апреля, в Пермском крае температура поднимется до +13 градусов. В субботу пройдут дожди.
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