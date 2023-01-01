В выходные в Пермском крае температура поднимется до +13 градусов В субботу пройдут дожди Поделиться Твитнуть

В выходные, 1 и 2 апреля, в Пермском крае сохранится тёплая погода с небольшими дождями, преимущественно в субботу. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, в ночь на 1 апреля в Прикамье ожидается умеренный дождь, на севере — с мокрым снегом. Температура воздуха не превысит +5˚. Днём также пройдут небольшие дожди с порывами ветра до 15 м/с, и потеплеет до +10˚.

В воскресенье, 2 апреля, в Пермском крае ночью ещё возможны дожди, на севере — с мокрым снегом, температура воздуха составит 0…+5˚. Днём осадки практически прекратятся, а воздух прогреется до +8…+13˚.

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