Деньги от матча УНИКС – «Парма» направят пострадавшим от землетрясений в Турции Игра состоится 1 апреля Поделиться Твитнуть

Деньги от продажи билетов на матч УНИКС — «Парма» будут направлены жертвам землетрясений в Турции, сообщает телеграм-канал «Спорт Сарае». Первый матч 1/4 финала Единой Лиги ВТБ состоится в Казани 1 апреля.

Добавим, по информации пресс-службы «Пармы», в игре не сможет принять участие центровой пермского баскетбольного клуба Джоэл Джеймс, получивший повреждение колена в матче с «Автодором».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Азербайджанская диаспора в Перми отправила пострадавшим в Турцию палатки и обогреватели. Гуманитарная помощь была предоставлена на сумму 1,5 млн руб.

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