Азербайджанская диаспора в Перми отправила в Турцию палатки и обогреватели Гуманитарная помощь предоставлена на сумму 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

землетрясение в Турции 2023 года / фото: newsfrol.ru

К кампании по сбору гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением в Турции присоединилась региональная общественная организация «Национально-культурная автономия азербайджанцев Пермского края». Об этом сообщает азербайджанское агентство Report.

Отмечается, что под руководством председателя региональной диаспоры азербайджанцев Чингиза Исаева в консульство Турции в Казани были отправлены палатки и обогреватели на сумму 1,5 млн рублей.

Председатель организации выразил благодарность соотечественникам, которые приняли активное участие в сборе помощи.

Землетрясение в Турции силой 7,8 баллов по шкале Рихтера произошло 6 февраля 2023 года. В результате в Турции по последним данным погибло свыше 35 400 человек, а в Сирии — 8 500 человек, ещё десятки тысяч пострадали. В Турции были объявлены чрезвычайное положение и семидневный траур. Землетрясение признано самым мощным в Турции после землетрясения 1939 года в Эрзинджане. По смертоносности из произошедших на территории, которую занимает современная Турция, оно уступает лишь землетрясению в Киликии в 1268 году.

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