Елена Синица Замглавы администрации Дзержинского района сменили меру пресечения Ему нельзя пользоваться средствами связи Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Заместителю главы администрации Дзержинского района Перми Николаю Ракинцеву отменили домашний арест. Новая мера пресечения - запрет определённых действий. Такое решение принял Дзержинский районный суд. Об этом сообщает Properm.ru.

Теперь ему нельзя пользоваться средствами связи, за исключением экстренных случаев, посещать работу и общаться с подчиненными.





Напомним, замглавы района был задержан в середине декабря 2022 года. По данным СМИ, Ракинцев якобы не предоставил средства на благоустройство территории у дома № 17 на ул. Подлесной по программе «Формирование комфортной городской среды». А перед этим у чиновника будто бы возник спор с муниципальной УК о подрядчике, который должен выполнить эти работы.













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