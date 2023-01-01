Елена Синица
Замглавы администрации Дзержинского района сменили меру пресечения
Ему нельзя пользоваться средствами связи
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Заместителю главы администрации Дзержинского района Перми Николаю Ракинцеву отменили домашний арест. Новая мера пресечения - запрет определённых действий. Такое решение принял Дзержинский районный суд. Об этом сообщает Properm.ru.
Теперь ему нельзя пользоваться средствами связи, за исключением экстренных случаев, посещать работу и общаться с подчиненными.
Напомним, замглавы района был задержан в середине декабря 2022 года. По данным СМИ, Ракинцев якобы не предоставил средства на благоустройство территории у дома № 17 на ул. Подлесной по программе «Формирование комфортной городской среды». А перед этим у чиновника будто бы возник спор с муниципальной УК о подрядчике, который должен выполнить эти работы.
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