На первый рейс Пермь—Минск раскуплена половина билетов Перелёты стартуют 2 апреля Поделиться Твитнуть

ТАСС

В воскресенье, 2 апреля, стартует субсидируемая полётная программа по маршруту Пермь—Минск. На первый рейс уже раскуплено 49% билетов, об этом сообщили в минтрансе региона.

Полёты будут осуществляться до конца года два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Планируется совершить 78 парных перелётов. Рейсы выполняет авиакомпания «Икар».

Первоначально запустить авиасообщение с Минском планировалось в октябре прошлого года. Однако «Уральские авиалинии», которые должны были осуществлять авиарейсы, объявили об отмене полётной программы, сославшись на низкий спрос на билеты.

Ранее прямые рейсы от Перми до Минска и обратно анонсировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в июле 2022 года.





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