Алёна Бронникова К 300-летию в Перми у деревьев устанавливают решётки с юбилейной символикой Благоустройство проводится в сквере им. Татищева Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми в рамках благоустройства сквера им. Татищего на Разгуляе у основания деревьев установили приствольные решётки с символикой 300-летия. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба горадминистрации.

Работы в исторической части Перми, откуда начинаются все экскурсии по городу, приурочены к юбилею и планируются к завершению в 2023 году. Здесь находится памятник основателю города Василию Татищеву и часы, ведущие обратный отсчёт времени до 300-летия.

Работы проводились в два этапа: первый был проведён в 2021 году, второй планируется завершить до сентября 2023 года. За это время выложено 1400 кв. м тротуарной плитки, 900 м бортового камня, высажены живые изгороди и цветники, обновлена плитка возле памятника и часов.





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