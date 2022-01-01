«Партийный десант» в Ленинском районе Перми проверил ход работ по благоустройству сквера им. Татищева Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В среду, 19 октября, и.о. главы администрации Ленинского района Перми Александр Русанов совместно с депутатом Пермской городской Думы Александром Ивониным и помощниками депутатов Пермской городской Думы, представителями «Молодой Гвардии Единой России» и активистами-общественниками в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» проверили ход работ по благоустройству сквера им. Татищева

Благоустройство сквера приурочено к подготовке к 300-летнему юбилею Перми. Работы проводятся в два этапа: первый этап был завершен в 2021 году, обновлена плитка на площадках около часов и памятника основателю Перми, установлен новый бортовой камень. В рамках второго этапа проводится укладка новой тротуарной плитки на пешеходных дорожках, высажены живые изгороди. Обустроят рулонные газоны и цветники. Второй этап благоустройства планируется завершить к сентябрю 2023 года.

Территория, расположенная между трамвайной остановкой на улице Ленина, трамвайным кольцом и Егошихинским логом, относится к комплексу памятников «Егошихинский медеплавильный завод». До установки памятника Василию Татищеву сквер носил название «Разгуляевский сквер». Он был переименован в 2003 году, когда в преддверии 280-летия Перми в нем был установлен памятник основателю Перми. В сквере разбиты цветники, установлены скамейки, отсюда начинаются экскурсии, посвященные истории города.

Напомним, что в рамках проекта «Партийный десант» представители отделения партии «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов на территории Соликамского городского округа, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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