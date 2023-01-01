Алёна Бронникова Сквер в центре Перми начнут обновлять в мае Мэр встретился с подрядчиком на месте будущей «Берёзовой рощи» Поделиться Твитнуть

В Перми работы по обновлению сквера на пересечении ул. Екатерининской, Луначарского и Плеханова начнутся в мае 2023 года. Глава Перми Алексей Дёмкин провёл встречу с руководителем строительной компании «КОТРОС-Пермь» Анатолием Маховиковым на территории планируемого благоустройства.

«Руководство «КОРТРОС-Пермь» обратилось к нам с предложением обновить сквер на ул. Екатерининской, 171, возле гимназии №4 им. Братьев Каменских. Мы только рады этому и, естественно, поддержали это начинание! Работы стартуют в мае», — сообщил мэр в своём telegram-канале.

При проведении работ максимальный акцент будет сделан на использовании натуральных материалов, таких как дерево и каменная крошка. Застройщик планирует сохранить растущие на этом участке берёзы и высадить молодые деревья и кустарники, установить освещение. Будут обустроены пространства для отдыха и создана безбарьерная среда для людей с ОВЗ.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что у гимназии №4 будет построен сквер «Берёзовая роща». Проектные работы начались в январе по согласованию с мэрией. Завершить его благоустройство планируется к августу 2023 года.

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