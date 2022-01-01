Алёна Морозова Берёзы к юбилею В год 300-летия в Перми появится новый сквер — «Берёзовая роща» Поделиться Твитнуть

Новый сквер расположится в створе улиц Екатерининской и Луначарского на пересечении с улицей Плеханова. Разработкой проекта и его реализацией занимается компания «КОРТРОС-Пермь» по соглашению с администрацией города. Это далеко не первый пример сотрудничества Перми и девелопера. Ранее городу также был передан сквер на ул. Революции, созданный компанией. Кроме того, в городскую собственность был безвозмездно передан участок под новый корпус гимназии №17, который ранее выкупила компания.

В сквере «Берёзовая роща» планируется использование натуральных материалов (дерева, каменной крошки), создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. При реконструкции планируется максимально сохранить старые деревья (а это именно берёзы), а также провести дополнительные посадки деревьев и кустарников, обустроить общественные пространства для отдыха.

По словам генерального директора «КОРТРОС-Пермь» Анатолия Маховикова, берёза — это дерево, не очень характерное для Перми. «То, что в городе есть островок с этими деревьями, — это прекрасно. Уверен, что сквер, который мы создадим, будет пользоваться спросом у жителей. Срок окончания работ — август 2023 года», — поделился Анатолий Маховиков.

Кроме того, в планах компании передать городу ещё один детский сад. Сейчас ведётся его строительство в рамках третьей очереди семейного квартала iLove. Срок ввода в эксплуатацию — сентябрь текущего года, после чего учреждение будет безвозмездно передано властям. Во втором квартале этого года застройщик планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь проекта iLove.

Анатолий Маховиков, генеральный директор «КОРТРОС-Пермь»:

— Компания всегда стремится к тому, чтобы и покупка нашей квартиры, и само проживание в ней было максимально комфортным. То есть опять же очень простые вещи: если отделка, то качественная. Если двор, то с площадкой и закрытый от машин. Если детский сад, то в шаговой доступности. И «КОРТРОС» строит его и передаёт на баланс муниципалитета. Надо стремиться удовлетворить потребность горожан не только в жилье, но и в отдыхе. «КОРТРОС-Пермь» сознательно идёт на дополнительные издержки, строя сопутствующую инфраструктуру в своих комплексах. Так люди получают комфортную среду проживания. Мы сознательно не заходим в проекты точечной застройки — нас интересует только комплексное освоение территории. Надо уважать людей и тот город, в котором ты строишь. Более того, где ты сам живёшь. Стараться делать его лучше, не только за счёт строительства жилья, но и за счёт создания более комфортных условий для жителей. У нас есть перспективный план и понимание, куда дальше компании двигаться в городе. Уверен, у нас всё получится.

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