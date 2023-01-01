Пойманный на контрабанде военной техники пермяк приговорён к 4 годам условно Приговор вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская таможня

Вступил в законную силу приговор Губахинского городского суда Пермского края в отношении гражданина Аюпова В.С., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда военной техники), и приговорённого к четырём годам лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

Как поясняется, 31-летний житель Прикамья пытался отправить посылку с приборами ночного видения ПНВ-57 в США и Канаду. Такие приборы предназначены для механиков-водителей бронетанковой техники для использования ночью в условиях естественной освещённости. Приборы относятся к продукции военного назначения и, согласно российскому законодательству, запрещены к продаже физическими лицами и перемещению через границу ЕАЭС.

Чтобы скрыть перемещение военной техники через таможенную границу Евразийского экономического союза, в таможенной декларации в разделе «подробное описание вложения» мужчина указал — «Декоративное украшение интерьера».

Максимальный срок, который грозил мужчине, — семь лет лишения свободы.

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