Максим Артамонов Жителя Перми поймали на контрабанде военной техники в Канаду и США Таможенники возбудили против него два уголовных дела Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская таможня

Сотрудники Пермской таможни возбудили в отношении жителя Пермского края два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС военной техники». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.







Как пояснили в таможне, 31-летний житель Пермского края пытался отправить посылку с приборами ночного видения ПНВ-57 в США и Канаду.







«Такие приборы предназначены для механиков-водителей бронетанковой техники для использования ночью в условиях естественной освещённости, — рассказал заместитель начальника Пермской таможни Максим Степанов. — Приборы относятся к продукции военного назначения и, согласно российскому законодательству, запрещены к продаже физическими лицами и перемещению через границу ЕАЭС».





Чтобы скрыть перемещение военной техники через таможенную границу Евразийского экономического союза, в таможенной декларации в разделе «подробное описание вложения» мужчина указал — «Декоративное украшение интерьера».





Максимальный срок по возбуждённым уголовным делам — лишение свободы до семи лет со штрафом до 1 млн руб.

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