В Пермском крае начался сбор гуманитарной помощи для жителей Северодонецка Требуются школьные принадлежности, средства гигиены, питание для диабетиков Поделиться Твитнуть

Администрация Березников призвала жителей принять участие в сборе гуманитарной помощи семьям работников химического предприятия «Азот» в Северодонецке (ЛНР), которое не работает с марта 2022 года. Об этом сообщает ВЕТТА.

В первую очередь людей просят приносить школьные принадлежности, средства гигиены, продукты длительного хранения и питание для диабетиков.

Сбор помощи проходит в Молодёжном культурно-досуговом центре и в местном отделении партии «Единая Россия».

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