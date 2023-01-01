Алёна Бронникова Тест ДНК позволил жителю Чернушки избавиться от долга по алиментам в 1,6 млн рублей Отцом ребёнка оказался другой мужчина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в суд направлено дело о прекращении исполнительного производства, возбуждённого в отношении жителя Чернушки. Он обвинялся в неуплате алиментов на сумму 1,6 млн руб.

По данным краевой пресс-службы судебных приставов, мужчина долгое время сомневался в своём отцовстве и несколько лет не платил алименты. Но только когда официально устроился на работу и приставы направили его работодателю исполнительный лист на удержание 70% от его зарплаты в счёт долга, мужчина решил провести тест ДНК.

Анализ показал, что возможность родства между ним и 12-летним ребёнком стремится к нулю. На основании данных результатов житель Чернушки собрал пакет необходимых документов для передачи в суд, который примет решение о снятии задолженности.

По данным прошлого года в Пермском крае оказалось более 12 тыс. должников по алиментам, которым запретили выезжать за границу.

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