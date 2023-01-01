В 2022 году каждого десятого жителя Прикамья лишили права пересекать границу РФ из-за долгов Количество невыездных граждан увеличилось на 14% Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В 2022 году судебные приставы Пермского края вынесли более 262 тыс. постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы РФ. Таким образом, возможности покидать страну лишился каждый десятый житель Прикамья. По сравнению с 2021 годом количество невыездных граждан увеличилось на 14%.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП, применение ограничительной меры позволило взыскать долги на общую сумму около 787 млн руб. (+15% к 2021 году).

На конец года действовало более 91 тыс. вынесенных постановлений, из них более 12 тыс. в отношении должников по алиментам. Срок действия ограничения составляет 6 месяцев с момента вынесения.





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