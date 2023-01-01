В ходе СВО погиб житель Александровского округа Прикамья Вадим Нечаев Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец пос. Всеволодо-Вильва Александровского муниципального округа Прикамья Вадим Нечаев, 1981 года рождения. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким.

«Это невосполнимая утрата и общая скорбь», — говорится в сообщении. Подробности гибели военнослужащего и дата похорон неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Березниках простились с погибшим в спецоперации контрактником. Евгению Капранову было 28 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.