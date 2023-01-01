В Березниках простились с погибшим в спецоперации контрактником Евгению Капранову было 28 лет Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб Евгений Капранов, 1994 года рождения. Об этом сообщили в администрации Березников Пермского края.

Евгений был призван на военную службу в июне 2014 года, а с марта 2015 года по июль 2017 года проходил службу по контракту, во время спецоперации был водителем мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона.

«Рядовой Капранов показал пример мужества и героизма на поле боя, — говорится в сообщении. — За самоотверженность, отвагу, за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, Указом Президента Российской Федерации Капранов Евгений Иванович награжден Орденом Мужества».

Евгений Капранов был похоронен 29 марта.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб отец двоих детей из Бардымского округа Прикамья Айдар Галимсаров.

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