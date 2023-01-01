В ходе спецоперации погиб отец двоих детей из Бардымского округа Прикамья Он был мобилизован осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Айдар Галимсаров / фото: vk.com/bardymskiy_rayon159

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель села Краснояр-1 Бардымского округа Пермского края Айдар Галимсаров, об этом сообщили в окружной администрации.

Сержант Галимсаров осенью прошлого года был призван на военную службу по частичной мобилизации, направлен в учебный центр Тюмени. С декабря 2022 года принимал участие в специальной военной операции. Служил командиром отделения тяги отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона.

Погиб Айдар 19 марта 2023 года. У него остались супруга и двое несовершеннолетних детей.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Айдара Ильфатовича. Низкий поклон родителям за воспитание сына! Мы сохраним светлую память о вашем сыне, брате, муже и отце», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб уроженец Кудымкара Иван Мехоношин. Его похороны состоялись 29 марта.

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