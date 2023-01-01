Елена Синица
В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Кудымкара
Ивану Мехоношину было 36 лет
В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Кудымкара Пермского края Иван Мехоношин. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в социальных сетях.
Иван Мехоношин родился в Кудымкаре, учился в школе № 8. Служил в Донецкой Народной Республике в городе Артёмовск. Награждён медалью «За отвагу», говорят в администрации.
В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.
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