Елена Синица В ходе спецоперации погиб военнослужащий из Кудымкара Ивану Мехоношину было 36 лет Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Кудымкара Пермского края Иван Мехоношин. Об этом сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа в социальных сетях.

Иван Мехоношин родился в Кудымкаре, учился в школе № 8. Служил в Донецкой Народной Республике в городе Артёмовск. Награждён медалью «За отвагу», говорят в администрации.

В администрации выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание состоится 29 марта по адресу: Кудымкар, ул. Коркиных, 11а (возле городского морга) с 13:00 до 14:00.

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