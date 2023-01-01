Алёна Бронникова Расходное обязательство по капремонту дома на Ветлужской в Перми перенесли на 2024 год Поделиться Твитнуть

фото: 2гис

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании решили продлить расходное обязательство по капремонту предаварийного дома на улице Ветлужской, 66 до следующего года.

Работы по капитальному ремонту относительно нового дома на Ветлужской, 66 обсуждаются уже несколько лет. Финансирование из бюджета было выделено на 2023 год. Подрядчик приступил к работам на этом объекте только в марте, завершить их планируется в первом квартале 2024 года.

Проект решения уже был рассмотрен ранее на комитетском заседании гордумы по городскому хозяйству и поддержан депутатами.

Напомним, дом на Ветлужской, 66 был построен в 1999 году, но спустя 15 лет в стенах здания начали появляться трещины. Специалисты оценили состояние дома как предаварийное.

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