Алёна Бронникова В Перми капремонт предаварийного дома на улице Ветлужской закончится в 2024 году Расходное обязательство перенесут на следующий год Поделиться Твитнуть

фото: 2гис

В Перми строители приступили к капитальному ремонту жилого дома по ул. Ветлужской, 66. Работы планируется закончить в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков на заседании комитета гордумы по городскому хозяйству.

«На проведение капитального ремонта установлены финансовые меры поддержки на 2023 год. В связи с тем, что на сегодняшний день работы только начинаются, есть риск, что в этом году мы не освоим эти деньги. Предлагаем рассмотреть возможность их переноса на 2024-й. Поскольку объём работы большой, скорее всего, окончание работ будет в первом квартале 2024-го», — заявил чиновник.





Фонд капремонта уже заключил договор на ремонт крыши дома, до конца марта будут заключены ещё два контракта: на фасады и фундаменты.





Депутаты поддержали решение перенести расходное обязательство на 2024 год. И попросили не снижать темп работ, так как проект уже достаточно старый.





На фасаде относительно нового дома 1999 года постройки несколько лет назад образовались трещины. В 2018 году была разработана проектно-сметная документация по проведению реконструкции здания. Власти поручили Фонду капремонта приступить к работам в кратчайшие сроки.

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