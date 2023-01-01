В Перми повреждённое ограждение набережной Камы отремонтировали досрочно Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

Фрагмент ограждения на набережной Камы в Перми восстановлен, сообщил в своём telegram-канале глава города Алексей Дёмкин.

«Как показывает практика, если хорошо постараться, то можно выполнить поручение досрочно, — написал мэр. — Ограждение заняло своё место на набережной. Считаю, мы с вами отличная команда».

Напомним, на днях в пермских соцсетях появилось фото повреждённого ограждения камской набережной. На нём видно, что часть чугунного забора исчезла, и на её место установили временную конструкцию. Авторов возмутило, что закрепили её проволокой и скотчем.

На критический пост обратил внимание глава Перми Алексей Дёмкин. Он заявил, что новая решётка уже заказана и будет установлена к 1 мая, а для обеспечения безопасности участка дал задание руководителю Ленинского района Александру Русанову сделать временное ограждение менее заметным для прохожих (его завесили баннером, на котором изображён фрагмент балетного спектакля) и безопасным.

Однако спустя несколько часов мэр разместил запись о досрочном решении проблемы. Сообщение в свой telegram-канал перепостил и Александр Русанов.

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