Алёна Бронникова Недостающую часть ограждения на набережной Перми восстановят к 1 мая Фрагмент секции демонтировали из-за повреждений Поделиться Твитнуть

фото: telegram-канал Алексея Дёмкина

В пермских соцсетях появилось фото ограждения обновлённой набережной Камы. На нём видно, что часть чугунного забора исчезла, и на её место установили временную конструкцию, закреплённую на проволоке. На критический пост обратил внимание глава Перми Алексей Дёмкин.

«Сигнализируют, что на набережной Камы вместо одного из чугунных пролётов установлена странная металлическая конструкция, прикреплённая только на скотч и проволоку. Конечно, так быть не должно», — написал мэр в своём telegram-канале.

Он отметил, что новая решётка уже заказана и будет установлена к 1 мая. Для обеспечения безопасности участка он дал задание руководителю Ленинского района Александру Русанову сделать его более заметным для прохожих и установить предупреждающие баннеры.

Глава района подтвердил «Новому компаньону», что ограждение восстановят к Празднику Весны и Труда.

«Ограждение было сломано, его остатки демонтировали. Установили временное ограждение. По поручению Алексея Николаевича (Дёмкина — ред.) поменяли крепление и повесили предупреждающий баннер. Подрядчик заменит эту часть ограждения за счёт контракта, она уже заказана. Восстановим к 1 мая», — сообщил чиновник.

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