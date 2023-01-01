Алёна Бронникова В Перми в четыре раза сократилось количество детских самоубийств Полиция Перми мониторит опасные сайты и блокирует «группы смерти» Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании городской думы Перми 28 марта депутат Ирина Горбунова подняла вопрос об опасных сайтах в интернете, так называемых «групп смерти», где детей склоняют к самоубийству. Она поинтересовалась о мерах борьбы с ними у начальника пермского управления МВД Станислава Кравченко.

«Если говорить о группах в интернете, которые имеют явную деструктивную направленность, то мы их отслеживаем. Количество самоубийств несовершеннолетних на сегодняшний день — 13. В 2021 году их было 53. Есть определённый алгоритм, с помощью которого мы отслеживаем эту информацию и блокируем сайты», — сообщил глава пермского управления полиции.

Он подчеркнул, что в этом вопросе важен не только технический момент. Главным аспектом является взаимодействие правоохранительных органов с классными руководителями и завучами по учебной работе. Оно поможет предотвратить трагические случаи, такие как в ЖК «Грибоедовском», произошедшем 17 марта в Перми. Тогда ребёнок погиб, упав с 25-го этажа здания, и, по мнению Горбуновой, причина связана с интернет-преступлениями.

«Если ребёнок находится в определённом состоянии, я думаю, эта информация в любом случае дойдёт до нас. И тогда, совместно с классным руководителем и одноклассниками, мы должны сработать на опережение», — считает Кравченко.

В прошлом году «Новый компаньон» рассказал о стратегической программе «Подростки России» и мерах психологической помощи, оказываемой краевым министерством образования.





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