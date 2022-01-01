Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Опасный возраст Пермский край стал одной из пилотных территорий стратегической программы «Подростки России» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае 582 тыс. детей. Подростки составляют не более четверти от их общего числа, однако, по мнению уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой, внимания со стороны общественности и государства им требуется в разы больше, чем маленьким детям. В этом возрасте дети отрываются от семьи, однако не становятся сразу самостоятельными членами общества. Опасности здесь на каждом шагу: первый сексуальный опыт, физиологические проблемы взросления, искушения, в том числе опасные… А родители уже не так близки, как в раннем детстве. Кто же поможет?

Фото: личный архив Светланы Денисовой

Проблемы подростков многообразны, и в первую очередь они связаны со здоровьем и социализацией, с ростом самосознания. Следовательно, важнейшие специалисты для работы с подростками — это медики и психологи.

Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае:

— Очень важно, чтобы в этот период, особенно с 14 до 18 лет, с детьми работали профессиональные, компетентные сотрудники из всех областей, которые понимают специфику подросткового возраста, все её аспекты, начиная со здоровья. Да, у нас создан ряд подростковых кабинетов в поликлиниках, но родители зачастую о них не знают, а подростки — тем более. Подросток не должен стоять в общей очереди с грудничками. В подростковых кабинетах принимают не только педиатры, но и специалисты, особо необходимые в этом возрасте, например, эндокринолог, кардиолог и так далее.

Статистика утверждает, что основное количество преступлений — кражи, хулиганские поступки — совершают подростки, мальчики от 14 до 18 лет. Основное количество суицидов — это тоже подростки: в 2021 году несовершеннолетние в Пермском крае совершили 23 само­убийства.

Подобные проблемы характерны не только для Пермского края, поэтому правительством Российской Федерации принят комплекс мер по предупреждению суицидального поведения подростков до 2025 года. В Пермском крае были внесены изменения в соответствующую дорожную карту, и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края ведётся целенаправленная работа в построении алгоритмов помощи подросткам, у которых есть суицидальные намерения: разработан дополнительный комплекс мер, направленных на профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних, также до 2025 года. В 2022 году уже наблюдается снижение количества подростковых суицидов: на время написания материала их зафиксировано 12.

Внесены изменения и в дорожную карту «Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в Пермском крае» — стратегического плана по предотвращению негативного влияния на подростков социальных сетей.

Светлана Денисова:

— Мы понимаем, что сегодня социальные сети и в целом контент интернета оказывают огромное влияние на детей, особенно на подростков. Есть целые сайты, которые целенаправленно подводят детей к самоубийству, заманивают в различные деструктивные группы. Ребёнок сам зачастую не осознаёт, куда он втягивается, и, если у него нет контакта с родителями, если он не рассказывает, что с ним происходит, это может закончиться печально.

Благодаря усилиям Министерства образования и науки Пермского края в регионе выстроена трёхуровневая система оказания психологической помощи подросткам: первый уровень — это школьный психолог, который есть в каждом образовательном учреждении, второй уровень — семь филиалов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, третий уровень — сам этот центр, который оказывает методическую помощь филиалам, а самые сложные случаи берёт себе в работу.

По мнению Светланы Денисовой, эта деятельность достаточно быстро движется в правильном направлении, но остаются проблемы на первом уровне — со школьными психологами: их не хватает, а квалификация зачастую оставляет желать лучшего. Кроме того, дети часто не доверяют им, не идут к ним со своими проблемами, потому что считают, что «в школе все заодно» и их проблемы станут известны учителям.

На этот случай есть детский телефон доверия. Он работает анонимно и бесплатно. Эта услуга очень востребована: служба получает около 24 тыс. звонков в год.

Позвонить по номеру 8-800-2000-122 может как ребёнок — по любому волнующему его вопросу, — так и взрослый, испытывающий трудности в воспитании ребёнка.

Важнейшая задача при работе с подростками — сохранение репродуктивного здоровья. Согласно медицинской статистике, 40% молодожёнов имеют проблемы с репродуктивным здоровьем, и понятно, что истоки этих проблем — в подростковом возрасте. В Пермском крае очередь на усыновление, поскольку очень много бездетных супружеских пар.

Светлана Денисова:

— Я давно думаю на эту тему. Медицинским просвещением занимаются взрослые люди, при общении с ними у подростков возникает неловкость, и поэтому трудно достичь взаимопонимания. Мне давно хотелось привлечь к этой работе волонтёров-медиков — студентов, которые будут говорить на одном языке с подростками. И — о чудо! — на медицинском форуме я познакомилась с руководителем движения медиков-волонтёров. Она выиграла грант пермского Дворца молодёжи, и до конца декабря нынешнего года в рамках этого гранта 20 студентов ходят по школам и беседуют с ребятами. Кафедра акушерства и гинекологии медицинского университета проверила качество их лекций и даже отрепетировала с ними выступ­ления.

Они проводят анонимный опрос — в планах опросить 500 подростков. Сейчас ждём окончания проекта, чтобы подвести итоги и сделать выводы, но по тем анкетам, что уже собраны, видно, что тема очень нужна и что многим детям до сих пор никто об этом не рассказывал. Результаты этой работы мы обнародуем на совещании с краевыми минобром и минздравом, после чего подумаем, как масштабировать этот проект. Это будет не так просто, как кажется: волонтёров не так много, не все хотят тратить свободное время и работать бесплатно.

С темой сохранения репродуктивного здоровья связаны проблемы ранней беременности. В социально-реабилитационном центре в Перми и в центре помощи детям в Кудымкаре работают отделения «Маленькая мама», где одновременно может находиться до восьми несовершеннолетних мам с новорождёнными детьми. Максимальное число таких постояльцев — семь девушек и семь младенцев — было зафиксировано в 2019 году. Это молодые мамы, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут жить дома. В отделении им оказывают действенную помощь: не только дают приют, но и обучают, налаживают социальные связи.

Несмотря на то, что в Пермском крае много интересных наработок по подростковой теме, которые доказали свою эффективность, эта сфера — из тех, где пока ещё очень рано говорить, что сделано всё возможное или почти всё. Вот почему Пермский край так охотно включился в федеральную стратегическую программу «Подростки России».

Стратегическая программа «Подростки России» — ещё одна мера для создания атмосферы благополучия для детей в «опасном возрасте». Она была инициирована уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой и одобрена президентом. В марте нынешнего года Мария Львова-Белова посетила Пермский край и встретилась с губернатором Дмитрием Махониным, в результате регион стал одной из пилотных площадок программы создания так называемых «третьих мест».

Что такое «третье место»? Первое место — это дом, семья. Второе — школа или учреждение СПО. Оба этих места в подростковом возрасте уходят на второй план, подросток дистанцируется от прежних авторитетов, у него теперь иные кумиры: друзья, блогеры… Стратегическая программа рассчитана на создание «третьих мест» — подростковых центров. В Пермском крае, где с 1 января будет работать в рамках регионального правительства Агентство по делам молодёжи, будут создаваться молодёжно-подростковые клубы по месту жительства. По словам Светланы Денисовой, подросток сможет просто прийти туда, назвавшись любым именем, и заняться делом, которое ему по душе: петь, играть, читать рэп, участвовать в КВН. Пространство задумано как «низкопороговое»: никаких проверок документов!

Пока определены три первые площадки для создания подобных клубов: Дворец молодёжи в Перми, где завершается капитальный ремонт, молодёжные центры в Чусовом и в Чайковском. Молодёжный центр в Чусовом ещё и выиг­рал грант уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка, по которому получит новое оборудование.

В Пермском крае существуют практики и ноу-хау, которые могут помочь в реализации стратегической программы. Так, в Чусовом практикуется наставничество для трудных подростков: женский клуб шефствует над девочками-первокурсницами средних специальных учебных заведений, живущими в общежитии, а мужской клуб — над мальчиками, уже совершившими противоправные поступки и состоящими на учёте в КДН. Вроде ничего особенного — ходят в походы, лепят пельмени, — но это очень востребовано и, как показывает практика, эффективно!

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае совместно с департаментом социальной политики администрации губернатора Пермского края и Министерством по туризму и молодёжной политике Пермского края сейчас собирает подобные действенные практики со всех территорий Прикамья, и в 2023 году будет выпущен посвящённый им сборник — в бумажном виде он будет распространяться по школам и учреждениям СПО, а в электронном разместится на сайте уполномоченного.

Светлана Денисова считает создание подростковых центров своей основной задачей на 2023 год, а подростковую тему вообще — одним из приоритетов работы на ближайшую пятилетку.

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