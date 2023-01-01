Алёна Бронникова В 2022 году пермская полиция возбудила 77 дел о дискредитации российской армии Фигурантов выявляют, мониторя чаты в интернете Поделиться Твитнуть

В Перми за прошлый год было выявлено 77 нарушений закона о дискредитации армии РФ. Большая часть из них уже рассмотрена в суде. Об этом на заседании гордумы 28 марта заявил начальник Управления МВД по Перми Станислав Кравченко.

«В соответствии с кодексом административных правонарушений у нас выделена новая статья 20.3.3 КоАП Российской Федерации. Мы по ней в 2022 году составили 77 административных протоколов. Из них 71 уже рассмотрен в суде», — рассказал он.

Речь идёт о статье, предусматривающей ответственность за публичные действия и высказывания, которые дискредитируют использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов страны и граждан и поддержания международного мира и безопасности.

Отслеживанием информации в интернете занимается специализированное подразделение. Его сотрудники мониторят сеть и выявляет людей, которые нарушают данный закон. Кравченко не стал раскрывать все механизмы работы.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о том, что в 2022 году полиция пресекла 52 факта по дискредитации Вооружённых сил РФ.

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