В Пермском крае за месяц на 2,4% выросли цены на промтовары Сельхозпродукция, напротив, подешевела на 1,9% Поделиться Твитнуть

Алёна Морозова

В феврале 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом индекс цен производителей промышленных товаров сложился на уровне 102,4%, а сельскохозяйственной продукции — 98,1%.

Для сравнения: в январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги составил в крае 100,6%. Тогда, наоборот, цены на промышленные товары показали отрицательную динамику, а сельхозпродукция дорожала.

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