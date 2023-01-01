Цены на товары и услуги в Пермском крае за январь выросли на 0,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,6%, об этом сообщает Пермьстат.

При этом цены на промышленные товары снизились за первый месяц года на 5,6%, а вот сельскохозяйственная продукция подорожала на 1,3%.

Ранее сообщалось, что набор продуктов для борща в Перми подешевел. В феврале 2023 года всё для красного супа в магазинах краевого центра можно было купить за 122 руб. 81 коп. Для сравнения: в январе стоимость продуктового набора составляла 159 руб. 45 коп.

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