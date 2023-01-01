В Перми рухнул индекс борща На приготовление четырёх порций супа в феврале требуется менее 123 рублей Поделиться Твитнуть

Набор продуктов для борща в Перми подешевел. По данным портала Индекс-борща.рф, в феврале 2023 года всё для красного супа в магазинах краевого центра можно было купить за 122 руб. 81 коп. Для сравнения: в январе стоимость продуктового набора составляла 159 руб. 45 коп., а в декабре 2022-го — 116 руб. 91 коп.

Самый дорогой борщевой набор продуктов на первую неделю февраля сложился в Анадыре — 429,07 руб., а самый дешёвый — в Самаре — 112,67 руб. Средняя стоимость по России — 149,6 руб. (в январе — 150 руб., в декабре — 148,8 руб.).

Авторы проекта рассчитывают индекс борща раз в месяц для каждого региона РФ, складывая стоимость 350 г картофеля, 200 г капусты, 80 г лука, 80 г моркови, 130 г свёклы, 6 г чеснока, 500 г курятины, 100 г сметаны и 200 г хлеба. Считается, что этих продуктов хватит на приготовление четырёх порций супа (на среднюю семью).

Авторы проекта так поясняют смысл Индекса Борща:

— Борщ — простое и понятное для всех россиян блюдо, которое состоит из доступных компонентов. Для простых людей, стоимость борщевого набора позволяет увидеть реальное значение «продуктовой» инфляции как в целом по Российской Федерации, так и по отдельным городам. Для исследователей или интересующихся, можно оценить покупательную способность людей в отдельных регионах, сопоставив стоимость борщевого набора с региональными доходами; оценить динамику изменения девяти отдельных продуктовых составляющих Индекса Борща как в рамках всей России, так и в отдельных городах; понять покупательную способность рубля в разных регионах.

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