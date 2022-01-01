Набор продуктов для борща в Перми подорожал за месяц на треть Поделиться Твитнуть

Набор продуктов для борща в Перми стал дороже. По данным портала Индекс-борща.рф, в январе 2023 года всё для красного супа в магазинах краевого центра можно было купить за 159 руб. 45 коп., тогда как в декабре 2022-го набор обходился в 116 руб. 91 коп.

Самый дорогой борщевой набор продуктов в начале года сложился в Анадыре — 428,4 руб., а самый дешёвый — в Нижнем Новгороде — 101,54 руб. Средняя стоимость по России — 150 руб. (в декабре — 148,8 руб.)

Авторы проекта рассчитывают индекс борща раз в месяц для каждого региона РФ, складывая стоимость 350 г картофеля, 200 г капусты, 80 г лука, 80 г моркови, 130 г свёклы, 6 г чеснока, 500 г курятины, 100 г сметаны и 200 г хлеба. Считается, что этих продуктов хватит на приготовление четырёх порций супа (на среднюю семью).

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