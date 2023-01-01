Елена Синица В центре Перми закроют часть платных парковок с 1 апреля Причина — ремонт улицы Петропавловской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 27 марта в центре Перми продолжили капитальный ремонт ул. Петропавловской — участка от ул. Попова до Комсомольского проспекта. Об этом сообщает горадминистрация.

Подрядчик должен отремонтировать колодцы дождевой канализации, заменить бордюры, покрытия проезжей части и тротуаров, а также опор наружного освещения и светофоров.

В связи с этим с 1 апреля по 10 июня будут закрыты платные парковки вдоль проезжей части на участке ул. Петропавловской от ул. Попова до Компроса.

Напомним, ранее предполагалось приостановление использования платных парковок на данном участке с 27 марта по 4 июня.

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